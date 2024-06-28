Новини 28 червня: облгази Фірташа, "Укрзалізниця" створює нову компанію
Про облгази Фірташа. Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій "облгазів Фірташа".
Після цього Агентство з розшуку та менеджменту активів звернулося до Офісу генерального прокурора для повторного арешту облгазів Фірташа.
Згодом облгази Фірташа, з яких раніше був знятий арешт, повернули у держвласність.
Про УЗ. "Укрзалізниця" створює ТОВ "УЗ Енерго", оскільки УЗ найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів.
Про відключення світла. У суботу 29 червня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.
Про Бурштинську ТЕС. Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині, яка сильно постраждала під час російських обстрілів, не підлягає відновленню, заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
При цьому у компанії "ДТЕК Енерго" запевняють, що всі пошкоджені внаслідок війни електростанції підлягають відновленню, але на це можуть знадобитися роки.
Про мобільний зв'язок. В Україні за останні пів року мобільні оператори встановили рекордну кількість базових станцій.
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Подарунок російській розвідці. Як Україна розкриває дані про власні оборонні заводи
Виробники зброї в Україні вимушені розкривати чутливу інформацію про свою діяльність, зокрема про їхнє місцезнаходження. І росіяни вже цим користуються.