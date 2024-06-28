Новини 28 червня: облгази Фірташа, "Укрзалізниця" створює нову компанію

Про облгази Фірташа. Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій "облгазів Фірташа".

Після цього Агентство з розшуку та менеджменту активів звернулося до Офісу генерального прокурора для повторного арешту облгазів Фірташа.

Згодом облгази Фірташа, з яких раніше був знятий арешт, повернули у держвласність.

Про УЗ. "Укрзалізниця" створює ТОВ "УЗ Енерго", оскільки УЗ найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів.

Реклама:

Про відключення світла. У суботу 29 червня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

Про Бурштинську ТЕС. Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині, яка сильно постраждала під час російських обстрілів, не підлягає відновленню, заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

При цьому у компанії "ДТЕК Енерго" запевняють, що всі пошкоджені внаслідок війни електростанції підлягають відновленню, але на це можуть знадобитися роки.

Реклама:

Про мобільний зв'язок. В Україні за останні пів року мобільні оператори встановили рекордну кількість базових станцій.

Ексклюзив ЕП

Подарунок російській розвідці. Як Україна розкриває дані про власні оборонні заводи

Виробники зброї в Україні вимушені розкривати чутливу інформацію про свою діяльність, зокрема про їхнє місцезнаходження. І росіяни вже цим користуються.