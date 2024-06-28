У суботу графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби

У суботу 29 червня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"29 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

При цьому, живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде

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Водночас енергетики закликали ощадливо споживати світло в години, коли є електропостачання.

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Зарплати членів правління "Укренерго" становлять близько 250–300 тисяч гривень на місяць, голови правління - Володимира Кудрицького - приблизно 420 тисяч.

Економічна правда.