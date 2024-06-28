"Укрзалізниця" створює нову компанію: чим буде займатися 

"Укрзалізниця" створює ТОВ "УЗ Енерго", оскільки УЗ найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Як йдеться в повідомленні, наразі "Укрзалізниця" відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії.

Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства для забезпечення перевізного процесу та господарської діяльності.

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В УЗ також зазначили, що за прогнозами із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів та негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів, адже "Укрзалізниця" також є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання.

"Беручи до уваги складну ситуацію з генерацією, ми маємо допомогти країні пройти найскладніший в історії осінньо-зимовий період.

Саме тому було схвалено рішення про будівництво десятків газогенераторних установок загальною потужністю до 250 МВт. На сьогодні Укрзалізниця проводить активні перемовини з постачальниками та міжнародними фінансовими організаціями для швидкої реалізації цього проєкту", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

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Новостворена компанія "УЗ Енерго" має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт.

В УЗ також пояснили, що відповідно до вимог законодавства, діяльність з виробництва електричної енергії з використанням газогенераторних установок та установок зберігання електричної енергії може здійснюватися лише відокремленою від оператора системи розподілу юридичною особою. У зв'язку з цим правління АТ "Укрзалізниця" надало згоду на створення окремої компанії, частка в статутному капіталі якої в розмірі 100% належатиме ТОВ "Збут Енерджи ЛТД", статутний капітал якої, в свою чергу, на 100% належить Укрзалізниці.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця", як оператор системи розподілу електроенергії, має понад 100 тисяч приєднаних споживачів.

Економічна правда