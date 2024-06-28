Арешт на облгази Фірташа оперативно повернули - АРМА
П'ятниця, 28 червня 2024, 17:00 -
Облгази Фірташа, з яких раніше був знятий арешт, повернули у держвласність.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
"Облгази повернуто в державу! Управління буде продовжено", - заявила вона.
У коментарі ЕП в АРМА повідомили, що арешт на облгази Фірташа повернули за рішенням Печерського районного суду міста Києва від 28 червня.
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Нагадаємо:
Агентство з розшуку та менеджменту активів звернулося до Офісу генерального прокурора для повторного арешту облгазів Фірташа.
Раніше, Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій "облгазів Фірташа".
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Економічна правда.
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