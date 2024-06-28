Бурштинська ТЕС після російських обстрілів не підлягає відновленню

Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині, яка сильно постраждала під час російських обстрілів, не підлягає відновленню.

Про це заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За словами Онищук, росіяни атакували ТЕС понад 12 разів.

"Вже певний період часу ми вже розуміємо, що відновленню Бурштинська ТЕС не підлягає, вона надзвичайно сильно зруйнована", — каже Онищук.

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Чиновниця додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води. Місту вже погодили виділення 6 котелень для соціальних обʼєктів та населення.

Нагадаємо:

У жовтні 2022 року два енергетичних об'єкти ДТЕК потрапили під обстріли РФ. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що один із постраждалих об'єктів ДТЕК - це Бурштинська теплова електростанція.

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Раніше цього ж місяця, під час масових російських обстрілів по території України, чотири ракети влучило у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС.

Економічна правда.