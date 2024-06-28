У ДТЕК заявили, що всі електростанції підлягають відновленню, але роботи займуть роки

У компанії "ДТЕК Енерго" запевняють, що всі пошкоджені внаслідок війни електростанції підлягають відновленню, але на це можуть знадобитися роки.

Про це заявив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв у Facebook.

За його словами, на сьогодні у компанії навіть не розглядаємо категорію "відновленню не підлягає". Всі обʼєкти будуть відновлені рано чи пізно. Росіяни атакували ТЕС "ДТЕК Енерго" понад 180 разів. Загалом втрачено 90% потужностей.

"Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщені на виробництвах усіх континентів", – пояснив Салєєв.

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Збитки за попередніми оцінками компанії сягають 350 млн дол і тільки цьогоріч на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн коштів "ДТЕК Енерго". "Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року. Наші спеціалісти по всьому світу шукають запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити", – наголосив Салєєв.

Він також додав, що з міркувань безпеки інформацію щодо відновлення ТЕС не розголошують.

Нагадаємо:

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Нещодавно очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що Бурштинська теплоелектростанція, яка сильно постраждала під час російських обстрілів, не підлягає відновленню.