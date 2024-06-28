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В АРМА відреагували на скасування арешту облгазів Фірташа: звернулися до генпрокурора

П'ятниця, 28 червня 2024, 14:21 - Артур Крижний

Агентство з розшуку та менеджменту активів звернулося до Офісу генерального прокурора для повторного арешту облгазів Фірташа.

Про це розповіли в агентстві у коментарі ЕП.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявило, що таке рішення є "прямою загрозою для встановлення справедливості у справах повʼязаних із колаборантами та іншими злочинцями".

"Вважаю, що органи державної влади в таких ситуаціях мають діяти як єдиний синхронний механізм спільно з органами законодавчої та судової влади", - заявила голова агентства Олена Дума.

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Днями облгази Фірташа принесли до держбюджету 77 млн гривень. Раніше, два роки ці арештовані активи не приносили державі ні копійки, зазначили в агентстві.

"Але в результаті такого рішення ВАКС - питання щодо подальших надходжень до державного бюджету та притягнення злочинців до відповідальності - сумнівні", - додала вона.

З метою уникнення таких наслідків для держави та унеможливлення припинення доходів до бюджету, Національне агентство вже звернулося до Офісу Генерального прокурора щодо повторного арешту "облгазів Фірташа".

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Нагадаємо:

Раніше, Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій "облгазів Фірташа".

Економічна правда.

облгази Фірташ суд АРМА
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