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Суд зняв арешт з облгазів Фірташа

П'ятниця, 28 червня 2024, 12:31 - Артур Крижний

Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій "облгазів Фірташа".

Відповідне рішення прийнято 25 червня та сьогодні оприлюднено у судовому реєстрі.

У коментарі ЕП Вищий антикорупційний суд підтвердив відповідне рішення.

"Мотиви цього рішення будуть у повному тексті на наступному тижні", - заявили у суді.

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Редакція звернулася за коментарем до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) і чекає на відповідь.

Нагадаємо:

Компанія Group DF вважає рішення РНБО про продовження санкцій проти її акціонера Дмитра Фірташа спробою чинити тиск на бізнес. Group DF оскаржує санкції в українському суді і має намір звертатися у міжнародні.

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Київський окружний адмінсуд припинив дію постанови НКРЕКП про зупинку ліцензії з розподілу газу для приватної компанії "Черкасигаз" та розширення ліцензії ТОВ "Газорозподільні мережі України" (бренд "Газмережі") на Черкащину.

Економічна правда.

суд облгази Фірташ
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