Новини 10 червня: Найєм подав у відставку, інфляція прискорилася

Про Найєма. Глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Мустафа Найєм, відповідальний за відбудову, пропустить цьогорічну конференцію з відновлення у Берліні через "внутрішньополітичні чвари".

В уряді заявили, що Мустафу Найєма не відпустили у відрядження на конференцію у Берлін нібито через те, що на дату проведення повинна була відбутися урядова нарада за участю Агентства відновлення.

Однак, за словами Найєма, він не отримав офіційного запрошення і дізнався про нараду лише після відмови.

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Згодом Найєм заявив, що рішення про недопущення його до Конференції з відновлення у Берліні уряд ухвалив задовго до офіційного непогодження.

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Про конфіскацію росактивів. Україна намагається отримати інформацію про рахунки в бельгійському банку, на яких лежать гроші Центробанку РФ, щоб надалі домогтися конфіскації цих коштів на свою користь. Йдеться про суму в 190 млрд євро.

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