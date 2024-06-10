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Шмигаль відхилив відрядження Найєма до Берліну напередодні звільнення: стало відомо причину

Понеділок, 10 червня 2024, 13:18 - Артур Крижний

Найєма не відпустили у відрядження на конференцію з відновлення України у Берлін через те, що на дату проведення повинна була відбутися нарада в уряді щодо виконання робіт з облаштування інженерно-технічного захисту.

Про це повідомляє ЕП з посиланням на джерела.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Мустафа Найєм, відповідальний за відбудову, пропустить цьогорічну конференцію з відновлення у Берліні через "внутрішньополітичні чвари".

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заблокував участь керівника Агентства з відновлення, а міністр інфраструктури був звільнений парламентом місяць тому і досі не знайдено заміни. Щорічна конференція з відновлення України 11-12 червня в Берліні має на меті мобілізувати міжнародну підтримку для відбудови після руйнувань, спричинених повномасштабним вторгненням Росії", - повідомляло агентство.

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За словами Мустафи Найєма, прем'єр-міністр особисто відхилив його прохання про відрядження до Берліну, не назвавши причину.

Проте джерела ЕП в уряді повідомляють, що на 12 червня було призначено нараду в уряді щодо виконання Агентством відновлення робіт з облаштування інженерно-технічного захисту другого рівня на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики.

"Там мав бути заслуханий звіт агентства. Саме тому прем'єр-міністр не погодив відрядження керівника агентства", - зазначають джерела.

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Нагадаємо:

Глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення.

Економічна правда.

уряд Шмигаль Україна
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