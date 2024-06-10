Інфляція у травні зросла до 0,6%: які товари подорожчали найбільше 

Інфляція на споживчому ринку у травні 2024р. порівняно із квітнем 2024р. становила 0,6%, з початку року – 2,0%.

Про це повідомляє Держстат.

У Держстаті нагадали, що у травні 2023 року зростання цін становило 0,5%, тож у річному виразі інфляція за підсумками травня цього року зросла до 3,3%% із 3,2% за підсумками квітня і березня, за інфляції 4,3% за підсумками лютого і 4,7% за підсумками січня.

Як повідомляється, на споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%.

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Найбільше (на 10,4%) подорожчали фрукти. На 1,3–0,4% зросли ціни на овочі, рис, рибу та продукти з риби, хліб, кисломолочну продукцію, цукор, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, масло.

Водночас на 14,3% подешевшали яйця, на 1,7–0,4% знизилися ціни на сало, молоко та молочні продукти.

У Держстаті також зазначили, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

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Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,9% відбулося в першу чергу за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,2%.

"Ціни на транспорт зросли на 0,9% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,1%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Нацбанк прогнозує, що в найближчі місяці зростання споживчих цін помірно пришвидшиться через вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року та збільшення витрат бізнесу на оплату праці.

Економічна правда