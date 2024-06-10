Мустафа Найєм залишає посаду голови Агентства відновлення

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Глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення.

Про це повідомив він на своїй сторінці Facebook.

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", - заявив він.

За його словами, команда Агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод. Зокрема, повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг.

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"Я усвідомлюю обмеженість ресурсів та важливість військових витрат. Але скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче позначиться в першу чергу на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці. Якщо це не зміниться, наступного сезону нас чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції", - заявив він.

Крім того, бюрократичні перепони у вигляді затримок і необґрунтованих зауважень до документів на оплату критично важливих проєктів призводять до недовіри до держави, зупинки будівництва та негативно впливають на обороноздатність і економіку країни.

З початку року уряд безпідставно скоротив зарплати працівникам Агентства на 68%, що призвело до втрати 25% колективу. Попри це, Агентство продовжувало працювати.

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Нагадаємо:

Раніше Наєйм звітував, що фортифікаційні споруди на всіх об'єктах витримали прямі та непрямі удари під час масованої рекетної та дронової атаки 22 березня по енергосистемі України, забезпечивши повний захист автотрансформаторів та електричного обладнання.

Як писала ЕП, коли йдеться про мільярди на захист енергетичних об'єктів, то це не стосується електростанцій, оскільки захистити їх умовними саркофагами, як на Чорнобильській АЕС, неможливо.

Захист будувався на високовольтних підстанціях, які найбільше страждали від минулорічних атак ворога. До того ж, за словами співрозмовників ЕП, укриття не розраховані на пряме влучання балістичної ракети. Побудувати такі захисні споруди на величезних об’єктах генерації неможливо.

Економічна правда.