У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00
Понеділок, 10 червня 2024, 18:22 -
Графіки погодинних відключень у вівторок, 11 червня, планують застосовувати з 14:00 до 19:00 по всій Україні.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
За повідомленням "Укренерго", сьогодні у Харкові скасовані аварійні відключення.
Нагадаємо:
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Сьогодні, через технічні ускладнення в магістральних мережах, "Укренерго" застосовував аварійні відключення для усіх споживачів у Харкові.
Економічна правда
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