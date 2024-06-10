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Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відбудови у Берліні

Понеділок, 10 червня 2024, 17:42 - Олексій Павлиш
 
фото: оп

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024), яка проходитиме 11-12 червня у Берліні.

Про це йдеться у розпорядженні №65/2024-рп від 10 червня, оприлюдненому на сайті ОП.

Згідно з розпорядженням, головою делегації буде перший віце-премʼєр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Також до складу делегації входять: 

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  • Герман Галущенко - міністр енергетики
  • Оксана Жолнович - міністр соціальної політики
  • Олександр Камишін - міністр з питань стратегічних галузей промисловості
  • Віктор Ляшко - міністр охорони здоровʼя
  • Сергій Марченко - міністр фінансів України
  • Ольга Стефанішина - віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
  • Василь Шкураков - перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
  • Ростислав Шурма - заступник керівника Офісу президента.

Зеленський дозволив голові делегації вносити за погодженням із МЗС зміни до складу делегації, залучати для забезпечення її роботи радників, експертів та технічних працівників.

Нагадаємо:

Глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення.

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Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Мустафа Найєм, відповідальний за відбудову, пропустить цьогорічну конференцію з відновлення у Берліні через "внутрішньополітичні чвари".

В уряді заявили, що Мустафу Найєма не відпустили у відрядження на конференцію у Берлін нібито через те, що на дату проведення повинна була відбутися урядова нарада за участю Агентства відновлення.

Однак, за словами Найєма, він не отримав офіційного запрошення і дізнався про нараду лише після відмови.

Економічна правда

Зеленський влада Мінвідновлення Мінекономіки
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