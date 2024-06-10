Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відбудови у Берліні
Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024), яка проходитиме 11-12 червня у Берліні.
Про це йдеться у розпорядженні №65/2024-рп від 10 червня, оприлюдненому на сайті ОП.
Згідно з розпорядженням, головою делегації буде перший віце-премʼєр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.
Також до складу делегації входять:
- Герман Галущенко - міністр енергетики
- Оксана Жолнович - міністр соціальної політики
- Олександр Камишін - міністр з питань стратегічних галузей промисловості
- Віктор Ляшко - міністр охорони здоровʼя
- Сергій Марченко - міністр фінансів України
- Ольга Стефанішина - віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
- Василь Шкураков - перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
- Ростислав Шурма - заступник керівника Офісу президента.
Зеленський дозволив голові делегації вносити за погодженням із МЗС зміни до складу делегації, залучати для забезпечення її роботи радників, експертів та технічних працівників.
Нагадаємо:
Глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення.
Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Мустафа Найєм, відповідальний за відбудову, пропустить цьогорічну конференцію з відновлення у Берліні через "внутрішньополітичні чвари".
В уряді заявили, що Мустафу Найєма не відпустили у відрядження на конференцію у Берлін нібито через те, що на дату проведення повинна була відбутися урядова нарада за участю Агентства відновлення.
Однак, за словами Найєма, він не отримав офіційного запрошення і дізнався про нараду лише після відмови.
Економічна правда