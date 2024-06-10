Рішення про недопуск до конференції у Берліні Кабмін ухвалив задовго до офіційного непогодження – Найєм

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Мустафа Найєм, який написав заяву на звільнення з посади голови Держагентства відновлення, заявив, що рішення про недопущення його до Конференції з відновлення у Берліні уряд ухвалив задовго до офіційного непогодження.

Про це він сказав у коментарі ЕП.

"Мене не було повідомлено про нараду у голови уряду та звіт ані в п'ятницю, ані в суботу. Повідомлення про те, що треба з'явитися, було надіслано лише в неділю через помічницю, коли вже стала публічно відомою інформація про непогодження мого відрядження.

На даний момент в Агентстві досі немає офіційного запрошення на нараду, як це завжди робилося до того", - заявив Найєм.

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"Окрім того, у мене є точна інформація, що рішення про недопущення мене до Конференції було прийняте урядом задовго до офіційного непогодження. Голова уряду особисто говорив про це. У цього є свідки, які напряму передавали мені таку інформацію, і, при необхідності, я думаю, вони це підтвердять", - додав він.

Нагадаємо:

Глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення.

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Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Мустафа Найєм, відповідальний за відбудову, пропустить цьогорічну конференцію з відновлення у Берліні через "внутрішньополітичні чвари".

В уряді заявили, що Мустафу Найєма не відпустили у відрядження на конференцію у Берлін нібито через те, що на дату проведення повинна була відбутися урядова нарада за участю Агентства відновлення.

Однак, за словами Найєма, він не отримав офіційного запрошення і дізнався про нараду лише після відмови.

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024), яка проходитиме 11-12 червня у Берліні.

Економічна правда