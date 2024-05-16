Міністр економіки скасовує наказ про бронювання працівників Glovo та Favbet

Перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко скасовує наказ про бронювання працівників Glovo, Favbet Tech та інших.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу", - заявила вона.

Свириденко зазначала, що компанії звернулися з проханням про бронювання до профільного Міністерства цифрової трансформації.

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"Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті", - продовжила міністр.

Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки. На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.

"Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час", - підсумувала вона.

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Нагадаємо:

Міністерство економіки забронювало військовозобов'язаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech на період мобілізації. В Мінекономіки підтвердили ЕП достовірність відповідного указу.