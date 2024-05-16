Зеленський ветував закон про звільнення за неінформування про родичів у РФ і на окупованих територіях

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради законопроєкт № 7731, який дозволив би роботодавцям звільняти працівників за неінформування про контакти з людьми на окупованих територіях.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Ради.

Зеленський надав пропозиції до законопроєкту, які розгляне профільний комітет.

Цей законопроєкт, внесений депутатами від "Слуги народу, Рада ухвалила 25 квітня.

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При цьому у пояснювальній записці йшлося, що його розробили для "врегулювання на законодавчому рівні трудових відносин для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії проти України".

До другого читання у документі з'явилась норма про право роботодавців звільняти своїх робітників, якщо ті не повідомили своє керівництво про наявні звʼязки з людьми, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Після цього вісім правозахисних організацій в Україні звернулися до Зеленського з проханням ветувати закон, назвавши таку норму "підставою для утисків і стигматизації тих, хто має родичів в окупації, і людей, які досі там зареєстровані, але виїхали за кордон".

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Натомість Зеленський пропонує нардепам виключити цей пункт.

Економічна правда