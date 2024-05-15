Яхта Медведчука набула статусу українського судна

Яхта Royal Romance отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації.

Про це повідомила пресслужба Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Спільними зусиллями Агентства з розшуку та менеджменту активів та Адміністрації судноплавства арештована люксова 92-метрова яхта Royal Romance набула статусу українського судна, що означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією голови Адміністрації судноплавства Євгена Ігнатенка, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації (ІМО).

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Нагадаємо:

Аукціонний дім, який мав організовувати продаж арештованої яхти RoyalRomance, відмовився від підписання договору. АРМА зазначає, що це пов'язано зі "спротивом Медведчука".

Хорватський окружний суд міста Спліт ухвалив рішення про передачу яхти Royal Romance Віктора Медведчука Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу.

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Кабінет Міністрів за ініціативи Агентства з розшуку та менеджменту активів удосконалив процедуру реалізації арештованих активів та впровадив можливість їх продажу за кордоном.

Розкішна п’ятипалубна яхта Royal Romance завдовжки 92,5 метри була побудована відомою нідерландською суднобудівною компанією Feadship. Має басейн 4 на 12 метрів, розташований на головній кормовій палубі. На яхті розміщуються 14 гостей та 22 члени екіпажу. Також на ній є ліфт.

У 2020 році стало відомо, що Медведчук задекларував офшорну компанію Fregata Marine Ltd, якій належить одна з найдорожчих у світі яхт – Royal Romance орієнтовною вартістю $200 млн на свою дружину Оксану Марченко.

Кабмін 16 лютого погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

18 квітня закінчився термін прийняття документів для участі у конкурсному відборі юрособи, яка реалізовуватиме арештовану яхту Royal Romance Віктора Медведчука. Згідно із повідомленням, претендентів три.

Комісія з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, обрала Troostwijk Auctions реалізатором яхти Медведчука Royal Romance.