Новини 16 квітня: питання онлайн-казино розглянуть на РНБО, суд скасував арешт 20% акцій Lifecell

Про онлайн-казино. На розгляд РНБО готується питання щодо загроз безпеці суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери.

Про Lifecell. Апеляційний суд Києва скасував арешт частки у 19,8% акцій компанії Lifecell та 100% акцій Paycell, що відкриває шлях до завершенн угоди із NJJ Holding.

Про ВВП. У Міжнародному валютному фонді (МВФ) очікують, що показник економічного зростання України за підсумками цього року становитиме 3,2%, а у 2025 році - зросте до 6,5%.

Про "Русал". Російський алюмінієвий гігант "Русал" побоюється, що до 36% його продажів можуть опинитися під загрозою унаслідок санкцій, запроваджених США і Великою Британією.

Реклама:

Про гроші на додаткові 70 тисяч військовим "на нулі". Уряд зможе забезпечити доплату в розмірі 70 тисяч грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту, коштом податкових надходжень та облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Ексклюзив ЕП

Чиновники пообіцяли солдатам на фронті по 70 тисяч, але грошей на це ще нема. Що робити?

Реклама:

Влада намагається забезпечити військо новими людьми. У хід ідуть не лише "батіг" – закон про мобілізацію, а й "пряник" – суттєві доплати за участь у боях. Скільки коштів піде на ініціативу парламенту та уряду і звідки брати гроші?

Виплати з безробіття в умовах воєнного стану: як отримати та скільки платять у 2024-му

Хто може отримати статус безробітного та на які виплати можуть розраховувати такі особи?