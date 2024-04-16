За рахунок податків та ОВДП: Гетманцев розповів, як покрити додаткові 70 тисяч військовим "на нулі"

Уряд зможе забезпечити доплату в розмірі 70 тисяч грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту, коштом податкових надходжень та облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Перше. За рахунок податків, які ми всі разом із готовністю і розумінням будемо сплачувати в обсязі, необхідному нашим військовим. Стільки, скільки буде потрібно. Друге. За рахунок внутрішнього боргу, тим більше тут є куди рухатись в плані залучення ресурсу насамперед банків", - заявив голова комітету.

Водночас Гетманцев прокоментував ідеї, які стали популярними серед деяких користувачів мережі інтернет, зокрема - перерозподіл бюджетних коштів, призначених на підтримання роботи загальнонаціонального телемарафону, на Збройні сили України, а також скорочення державного апарату для зменшення витрат на зарплати чиновникам.

Реклама:

"Скажу так, минулого року поточне утримання війська за загальним фондом державного бюджету коштувало 5 млрд грн на день. Ви можете самі порахувати, скільки днів війни ми можемо профінансувати, намагаючись зекономити декілька мільярдів гривень на ефемерних державних видатках. Так, звісно, і це гроші, але це відверта дичина, коли вказують на ці кошти як на рішення", - додав Гетманцев.

Голова комітету наголосив, що в будь-якому разі Україні слід уникати фінансування за рахунок емісії гривні.

Читайте також: Чиновники пообіцяли солдатам на фронті по 70 тисяч, але грошей на це ще нема. Що робити?

Реклама:

Нагадаємо:

11 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову, яка зобовʼязує уряд розробити механізм додаткової виплати одноразово 70 тисяч гривень військовим, які виконують бойові завдання на передовій, за кожні 30 днів на "нулі", території противника і тимчасово окупованій території.

Кабінет міністрів прийняв постанову, якою встановлюється виплата одноразової винагороди 70 тисяч гривень військовим, що 30 днів виконують бойові дії на передовій, території противника і тимчасово окупованій території.