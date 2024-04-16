У МВФ очікують зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) очікують, що показник економічного зростання України за підсумками цього року становитиме 3,2%, а у 2025 році - зросте до 6,5%.

Про це йдеться в доповіді "Перспективи світової економіки" (WEO), презентованої під час Весняних зустрічей МВФ і Світового банку у Вашингтоні, пише "Укрінформ".

Зазначається, що цьогоріч реальний ВВП України становитиме 3,2%. Показник за минулий рік був переглянутий Фондом та збільшений до 5% за підсумками року - порівняно з очікуваними раніше 4,5%.

При цьому у наступному році прогнозується зростання реального ВВП України до 6,5%.

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Крім цього, очікується, що інфляція Україні знизиться з 12,9% у 2023 році до 6,4% у нинішньому. Наступного року інфляція очікується на рівні 7,6%.

Нагадаємо:

За попередньою оцінкою Державної служби статистики України (Держстату), реальний ВВП у 2023 році порівняно із 2022-м збільшився на 5,3%.

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У березні Міжнародний валютний фонд під час третього перегляду програми розширеного фінансування EFF оновив макропрогноз України, зокрема поліпшив деякі прогнози. Зокрема, Фонд зберіг свій прогноз зростання реального ВВП України у 2024 році у межах 3-4% та покращив прогноз щодо інфляції з 9,5% до 8,5%.

У січні-лютому 2024 року зростання українського ВВП оцінюють на рівні 3,6%, заявили в Мінекономіки.

Економічна правда