На РНБО розглянуть питання щодо загрози суспільству від онлайн-казино – Зеленський

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На розгляд РНБО готується питання щодо загроз безпеці суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані", - заявив президент.

Зеленський також згадав у зверненні про автора петиції щодо обмеження онлайн-казино, із якої почалась дискусія - молодшого сержанта 59-ї бригади Павла Петриченка, який загинув 15 квітня.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.

29 березня президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо онлайн-казино та їхнього впливу на частину суспільства.

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Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку кроків, які "додадуть необхідного контролю" над онлайн-казино.