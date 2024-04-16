Виплати з безробіття в умовах воєнного стану: як отримати та скільки платять у 2024-му

Хто може отримати статус безробітного та на які виплати можуть розраховувати такі особи?

Кожен українець, який з тих чи інших причин втратив роботу, має право на отримання державної допомоги по безробіттю. За даними Державної служби зайнятості, на 1 січня 2024 року статус безробітного мали понад 96 тисяч осіб.

Чимало громадян, на певному етапі свого життя проходили процедуру оформлення допомоги в центрах зайнятості. Однак в умовах дії воєнного стану в питанні отримання статусу безробітного та навіть порядку виплат є свої особливості.

Хто може отримати статус безробітного

Відповідно до закону "Про зайнятість населення", статус безробітного може отримати людина віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має доходів для забезпечення існування. Це зокрема:

людина працездатного віку, яка втратила роботу та інші види доходів, яка не отримує пенсію та є працездатною;

особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку та отримує соціальну допомогу від держави по інвалідності;

людина, молодша 16-річного віку, яку звільнили з роботи через перепрофілювання підприємства або за результатом скорочення штату;

одинока мати (батько), що доглядає за дитиною з інвалідністю та один з батьків, який відповідно до закону , мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною.

У будь-якій з вказаних вище умов, така людина має бути працездатною, та бути готовою до пошуку роботи.

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Як отримати статус безробітного

Подати заяву на отримання статус безробітного можна як у будь-якому центрі зайнятості, незалежно від місця реєстрації, так і в електронному форматі через портал державних послуг "Дія" або на офіційному сайті Державної служби зайнятості.

Які документи потрібно мати

Для оформлення статусу безробітного слід мати:

паспорт громадянина України (або закордонний паспорт, посвідка на проживання, посвідчення ВПО);

індивідуальний податковий номер (ІПН);

документ про останній вид зайнятості (трудова книжка, цивільно-правовий договір, документ що підтверджує звільнення з останнього місця роботи);

документи про освіту;

військово-обліковий документ (для військовозобовʼязаних);

довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства (якщо така робота була основною);

для ВПО, а також осіб, які проживають на територіях, де ведуться бойові дії також потрібно надати заяву про припинення трудового договору на ім’я роботодавця. Приклад заяви можна глянути тут .

У випадку оформлення статусу безробітного через сайт Державної служби зайнятості, вказані вище документи особі необхідно відсканувати (їх приймають у форматі PDF), а також мати електронний підпис.

Реєстрація через "Дію" здійснюється за звичайною або спрощеною процедурою. Останню можуть обрати ВПО або люди, які перебувають на території, де ведуться (велися) бойові дії. Це дозволяє пройти реєстрацію без сканів документів, у разі їх відсутності.

Після обрання процедури, потрібно пройти коротку авторизацію, яка визначить чи має людина право на отримання виплат. Далі потрібно заповнити анкету та завантажити необхідні документи.

Для реєстрації через сайт Державної служби зайнятості потрібно пройти авторизацію на сайті та виконати ідентичну процедуру, як на порталі "Дія".

Під час дії воєнного стану, ВПО, а також особи, які перебувають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих росіянами, в електронному форматі, можуть подати заявку без додаткових документів, вказуючи лише паспорт та ІПН.

Рішення щодо надання або ненадання статусу безробітного має надійти протягом 3 днів з моменту реєстрації заяви.

Який розмір виплат

Під час дії воєнного стану виплати по безробіттю не можуть перевищувати суму встановленої на 1 січня відповідного року мінімальної зарплати. У 2024 році – це 7100 грн. До великої війни ця сума обмежувалась чотирикратним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021-му – 9080 грн).

У жовтні 2023 року Фонд загальнообовʼязкового державного соціального страхування на випадок безробіття встановив мінімальний розмір допомоги по безробіттю у сумі 1500 грн. Тоді ж для ВПО мінімальну суму допомоги встановили на рівні 2500 грн.

Обсяг виплат, які можна отримати, залежатиме від наступних факторів: страховий стаж, підстави припинення трудових відносин (звільнення за власним бажанням, за згодою сторін, скорочення на підприємстві) та розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням.

Довідка. Страховий стаж обраховується як період, протягом якого людина або офіційний роботодавець сплачували Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Обчислюється у місяцях. Його можна розрахувати на сайті Пенсійного фонду, для чого слід авторизуватись і перейти у розділ "Дані з реєстру застрахованих осіб".

Якщо страховий стаж за рік перед отриманням статусу безробітного становить менше ніж 7 місяців, то людина отримуватиме мінімальну допомогу від держави – 1500 грн.

Стільки ж отримуватимуть люди, яких звільнили за підстав дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності, а також молодь, яка шукає першу роботу після завершення навчання або звільнення зі строкової служби.

Якщо страховий стаж більший за сім місяців, розмір допомоги обчислюється у відсотках від середньої заробітної плати працівника за шість місяців перед звільненням, виходячи з таких умов:

страховий стаж до 2 років – 50% від виплат;

від 2 до 6 років – 55%;

від 6 до 12 років – 60%;

понад 18 років – 70%.

Як вже зазначалось, розмір виплати у будь-якому випадку не буде перевищувати 7100 грн. Тобто, навіть якщо працівник отримував в середньому 20 тис грн за останні 6 місяців перед звільненням і за страховим стажем (понад 18 років) може претендувати на 70% виплат по безробіттю (14 тис грн), фактична сума допомоги від держави не зможе перевищувати встановлене обмеження.

Виплата вказаних вище сум може тривати до 90 календарних днів (для осіб передпенсійного віку 58-59 років – 360 днів). Якщо ж людина отримує допомогу від держави більше ніж 90 календарних днів, то з часом її розмір зменшуватиметься. Цей обрахунок здійснюється наступним чином:

перші 90 днів – 100% від призначених виплат;

наступні 90 днів – 80%;

180-360 днів – 70%.

Якщо впродовж 360 днів особа не змінить свій статус (не знайде роботу), то виплата допомоги від держави припиняється.

Виплати призначаються обраним центром зайнятості на восьмий день після реєстрації статусу безробітного. Вони зараховуються до страхового стажу і будуть впливати на розрахунок майбутньої пенсії.

Виплати нараховуватимуться на спеціальний соціальний рахунок, який можна оформити, зокрема у державних Ощадбанку або Приватбанку.

Після відкриття рахунку, реквізити потрібно надати у центр зайнятості очно або у разі електронної реєстрації протягом 10 днів на електронну адресу центру.

Які права та обовʼязки мають люди зі статусом безробітного

Після реєстрації безробітного, за ним закріплюється так званий "карʼєрний радник", який надаватиме послуги щодо пошуку роботи та працевлаштування.

Ці послуги безробітному надаються за індивідуальним планом, який прописується спільно із карʼєрним радником. За цим планом радник також прописує, як часто потрібно відвідувати центр зайнятості.

Безробітний зобовʼязаний раз на 30 днів відвідувати центр зайнятості або комунікувати з карʼєрним радником, а також дотримуватись його рекомендацій. При цьому, безробітний має право на одержання:

безоплатних послуг з пошуку підхожої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в тому числі на громадські та інші тимчасові роботи;

консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою обрання або зміни виду діяльності (професії);

інформації про свої права та обов'язки як безробітного;

відомостей про себе, які містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі;

послуги галузевого фахівця, психолога або іншого експерта центру зайнятості.

Послуги від центру зайнятості можуть надаватись навіть після припинення виплат допомоги по безробіттю.