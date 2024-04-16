"Русал" може втратити третину експорту через нові санкції США і Британії – Bloomberg

Bloomberg

Російський алюмінієвий гігант "Русал" побоюється, що до 36% його продажів можуть опинитися під загрозою унаслідок санкцій, запроваджених США і Великою Британією.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до компанії.

За попередніми оцінками "Русала", санкції можуть вплинути щонайменше на 1,5 мільйона тонн річного обсягу продажів, порівняно з виробництвом у 3,8 мільйона тонн у минулому році та продажами у 4,2 мільйона тонн у минулому році, розповів агентству співрозмовник на умовах анонімності.

"Як наслідок, "Русал" може бути змушений скоротити виробництво", - підкреслило джерело, порівнявши ситуацію зі світовою фінансовою кризою, яка різко вдарила по попиту в 2008 році.

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"Ця оцінка розходиться з думкою більшості західних аналітиків, які стверджують, що санкції проти російських металів, запроваджені в п'ятницю, матимуть обмежений вплив на попит і пропозицію на світовому ринку", - додає Bloomberg.

США і Великобританія заборонили постачання нового алюмінію, міді та нікелю російського виробництва на біржі, включаючи Лондонську біржу металів, але санкції не забороняють продавати метал від виробників трейдерам або споживачам.

Одним з найбільших клієнтів "Русала" є Glencore, яка має давній контракт на купівлю великих обсягів його продукції.

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"Русал" побоюється, що Glencore скористається санкціями, щоб послатися на форс-мажорні обставини або спробує домовитися про знижену ціну на метал, розповіло джерело Bloomberg.

Пресслужба "Русала" відмовилася від коментарів агентству.

Нагадаємо:

Раніше у російському гіганті "Русал" заявили, що санкції США та Великої Британії не вплинуть на експорт металів, оскільки вони не зачіпають глобальні логістичні рішення компанії, доступ до банківської системи і систему виробництва.

Економічна правда