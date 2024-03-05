Новини 5 березня: збій у соцмережах, МКС почав розслідувати удари РФ по енергетиці України

Про збій у соцмережах. Facebook та Instagram не працювали, користувачів викинуло з їхніх акаунтів. На 18:40 Facebook відновив роботу.

Про розслідування справи про удари РФ по енергетиці України. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації і Чорноморського флоту РФ в межах розслідування потенційних воєнних злочинів Росії в Україні, скоєних у період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Про "транспортний безвіз". Єврокомісія запропонувала зміни до угод про лібералізацію вантажних перевезень з Україною та Молдовою ("транспортний безвіз") для продовження їх дії ще на рік.

Про дрони. Українські виробники дронів вже спроможні щомісяця виготовляти до 150 тисяч одиниць продукції, а до кінця року Україна може вийти на загальну цифру у 2 мільйонів безпілотників.

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Про експорт електроенергії. Україна планує експортувати рекордну кількість електроенергії - 13,39 ГВт-год - до п'яти країн Європи: Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови. У понеділок показник експорту становив 13,2 ГВт-год.

Ексклюзиви ЕП

Німецький пацієнт. Чому занепадає найбільша економіка Євросоюзу

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Через економічні невдачі уряд Німеччини втрачає рейтинг, а громадяни гостріше відчувають нерівність та все більше підтримують радикальних політиків. Що не так з німецькою економікою?

Газовий кардинал Росії: хто стоїть за новою хвилею експортної експансії Кремля

Попри cанкції власник газодобувної компанії "Новатек" Леонід Міхельсон розширює свою діяльність з експорту скрапленого газу і допомагає йому в цьому французька компанія Total Energies.