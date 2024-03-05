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У Facebook та Instagram стався збій: користувачів викинуло з акаунтів

Вівторок, 5 березня 2024, 17:32 - Артур Крижний , Олексій Павлиш

Facebook та Instagram не працюють, користувачів викинуло з їхніх акаунтів. На 18:40 Facebook відновив роботу.

Деякі користувачі взагалі не можуть зайти, в інших – не оновлюються сторінки.

Під час авторизації з'являється помилка. Система просить повторити спробу входу в обліковий запис.

 

Сервіс Downdetector зазначає, що користувачі масово скаржаться на те, що не можуть увійти в Facebook і Instagram.

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Також Downdetector фіксує скарги на збій у роботі YouTube.

Менш ніж за 10 хвилин на сервіс надійшло понад 200 тисяч скарг про перебої в роботі Facebook і понад 45 тисяч - Instagram.

У Meta відреагували на збій в соцмережах і заявили, що розв'язують цю проблему.

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"Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших сервісів. Ми зараз над цим працюємо", – заявив прессекретар Meta Енді Стоун.

Користувачі соцмереж повідомляють про відновлення роботи Facebook.

За даними Downdetector, також на збої скаржаться користувачі X, TikTok і WhatsApp. Також фіксують скарги на збій у сервісах Google - магазині застосунків Google Play, пошуку та пошті Gmail.

 
 
downdetector

Facebook Instagram Meta соцмережі
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Економічна правда
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