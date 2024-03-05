Facebook та Instagram відновили роботу після масштабного збою

Користувачі Facebook та Instagram знову можуть увійти в застосунки після масштабного збою.

Як свідчать дані сервісу Downdetector, кількість скарг на збої в роботі платформ суттєво впала.

Також користувачі заявляють про покращення роботи YouTube та інших сервісів Google.

Нагадаємо:

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Повідомлялось, що Facebook та Instagram не працюють, користувачів викинуло з їхніх акаунтів.

Деякі користувачі взагалі не могли зайти, в інших – не оновлювались сторінки.

Під час авторизації з'являлась помилка. Система просила повторити спробу входу в обліковий запис.

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Також Downdetector фіксував скарги на збій у роботі YouTube.

У Meta відреагували на збій в соцмережах і заявили, що розв'язують цю проблему.

"Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших сервісів. Ми зараз над цим працюємо", – заявив прессекретар Meta Енді Стоун.

За даними Downdetector, також на збої скаржились користувачі X, TikTok і WhatsApp. Також фіксували скарги на збій у сервісах Google - магазині застосунків Google Play, пошуку та пошті Gmail.

Еокномічна правда