Facebook та Instagram відновили роботу після масштабного збою
Користувачі Facebook та Instagram знову можуть увійти в застосунки після масштабного збою.
Як свідчать дані сервісу Downdetector, кількість скарг на збої в роботі платформ суттєво впала.
Також користувачі заявляють про покращення роботи YouTube та інших сервісів Google.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що Facebook та Instagram не працюють, користувачів викинуло з їхніх акаунтів.
Деякі користувачі взагалі не могли зайти, в інших – не оновлювались сторінки.
Під час авторизації з'являлась помилка. Система просила повторити спробу входу в обліковий запис.
Також Downdetector фіксував скарги на збій у роботі YouTube.
У Meta відреагували на збій в соцмережах і заявили, що розв'язують цю проблему.
"Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших сервісів. Ми зараз над цим працюємо", – заявив прессекретар Meta Енді Стоун.
За даними Downdetector, також на збої скаржились користувачі X, TikTok і WhatsApp. Також фіксували скарги на збій у сервісах Google - магазині застосунків Google Play, пошуку та пошті Gmail.
Еокномічна правда