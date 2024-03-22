Новини 22 березня: ворог влучив по ДніпроГЕС, Україна отримає ще $880 мільйонів від МВФ

Про ДніпроГЕС. Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована. Пізніше стало відомо, що російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів.

Про енергосистему. Унаслідок ракетних ударів росіян по об'єктах енергосистеми України у низці областей України вводились аварійні відключення електроенергії.

Згодом "Укренерго" дало команду на увімкнення побутових споживачів в усіх областях України, окрім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для того аби заживити усіх побутових споживачів, знеструмлених внаслідок російської атаки на українську енергосистему, потрібна доба.

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Про МВФ. Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF.

Про ФАО. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) в Україні не виконує або виконує невчасно і не в повному обсязі деякі з міжнародних проектів допомоги постраждалим від війни регіонам.

Ексклюзиви ЕП

Кличка викликали в Раду розповісти про метрополітен. Хто винуватий в підтопленні синьої гілки?

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Без черг на кордоні та з єдиним порталом квитків. Як в уряді реформують автобусні перевезення

Міністерство відновлення розпочало реформу пасажирських автомобільних перевезень. Як трансформується ринок, чим незадоволені перевізники і що зміниться для пасажирів.

Путін знову хоче занурити Україну в темряву. Яких втрат зазнала енергетика через найбільшу за весь час атаку?

Які енергооб'єкти постраждали від останньої масованої атаки росіян, скільки часу знадобиться на відновлення та чому Росія вдалась до таких кроків тільки зараз, а не взимку?