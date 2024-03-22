МВФ схвалив черговий транш у майже 900 мільйонів доларів для України
Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Глава уряду наголосив, що схвалення третього перегляду програми є результатом виконання Україною своїх зобов’язань перед партнерами.
"Очікуємо на наступний транш фінансової підтримки обсягом близько 880 млн доларів. Це кошти для покриття найважливіших бюджетних видатків. Вони допоможуть нам і далі зберігати макрофінансову стабільність", - додав Шмигаль.
У Міністерстві фінансів зауважили, що Україна виконала всі чотири структурні маяки, передбачені до третього перегляду:
- було ухвалено Національну стратегію доходів;
- розроблено дорожню карту управління державними інвестиціями;
- напрацьовано заходи щодо мобілізації надходжень держбюджету 2024 року за умови такої потреби;
- ухвалено законодавство для посилення інституційної автономності та ефективності САП.
Загалом у рамках програми МВФ EFF до держбюджету України вже надійшли три транші загальним обсягом близько 4,5 млрд дол.. У 2024 році програма передбачає 5,4 млрд дол бюджетної допомоги Україні.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що Виконавча рада МВФ у другій половині березня проведе засідання щодо третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) та виділення наступного траншу для України.