МВФ схвалив черговий транш у майже 900 мільйонів доларів для України

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Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що схвалення третього перегляду програми є результатом виконання Україною своїх зобов’язань перед партнерами.

"Очікуємо на наступний транш фінансової підтримки обсягом близько 880 млн доларів. Це кошти для покриття найважливіших бюджетних видатків. Вони допоможуть нам і далі зберігати макрофінансову стабільність", - додав Шмигаль.

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У Міністерстві фінансів зауважили, що Україна виконала всі чотири структурні маяки, передбачені до третього перегляду:

було ухвалено Національну стратегію доходів;

розроблено дорожню карту управління державними інвестиціями;

напрацьовано заходи щодо мобілізації надходжень держбюджету 2024 року за умови такої потреби;

ухвалено законодавство для посилення інституційної автономності та ефективності САП.

Загалом у рамках програми МВФ EFF до держбюджету України вже надійшли три транші загальним обсягом близько 4,5 млрд дол.. У 2024 році програма передбачає 5,4 млрд дол бюджетної допомоги Україні.

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Раніше повідомлялось, що Виконавча рада МВФ у другій половині березня проведе засідання щодо третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) та виділення наступного траншу для України.