Український офіс ФАО зриває проєкти допомоги українським фермерам - Мінагрополітики

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) в Україні не виконує або виконує невчасно і не в повному обсязі деякі з міжнародних проектів допомоги постраждалим від війни регіонам.

Про це йдеться в заяві Міністерства аграрної політики і продовольства.

Мінагрополітики та аграрні асоціації "УКАБ" та "ВАР" висловили своє незадоволення роботою представництва Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО в Україні.

Представники профільних асоціацій, а також малі та середні фермери, повідомили, що ФАО не виконує, виконує не повністю або виконує невчасно деякі з міжнародних проектів допомоги постраждалим від війни регіонам.

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Так, на початку березня 2024 року ФАО пообіцяло надати українським малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам насіння ярої пшениці для весняної посівної. Прийом заявок тривав до 10 березня 2024 року, однак досі фермери не отримали обіцяного насіння.

У міністерстві зауважили,, що посівна кампанія ярої пшениці вже активно триває у більшості регіонів (15 областей), а отже актуальність цього проєкту стрімко падає.

Так само викликає питання у фермерів проект з надання насіння соняшнику і сої, прийом заявок на участь в якому триває до 24 березня.

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"Оскільки роздача насіння планується після 24.03 але точної дати немає, фермери не мають змоги планувати посівну і не можуть розраховувати на цю допомогу. А сіяти сою і соняшник українські фермери починають вже у квітні", - додали в Мінагрополітики.

Схожа ситуація спостерігається щодо проєкту від ФАО з підтримки фермерів модульними зерносховищами місткістю 300, 500 та 1000 тонн. Для отримання цих засобів фермери мали зареєструватись до 21 січня 2024 року. З того часу Мінагрополітики отримує скарги від фермерів, оскільки зерносховища вони досі не отримали, також ФАО відмовляється надати інформацію щодо термінів виконання обіцяних поставок.

"Мінагрополітики звертається до центрального офісу ООН ФАО з проханням звернути увагу на суттєві проблеми в організації роботи в Україні цієї структури. Ми будемо вдячні за вчасно надану допомогу українським аграріям, оскільки в сільському господарстві важливе дотримання агротехнічних термінів", - резюмували в міністерстві.

Економічна правда