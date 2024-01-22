Згорів заміський будинок інвестбанкіра Мазепи
Уночі з 21 на 22 січня згорів будинок бізнесмена, засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи.
Про це повідомило видання lb.ua з посиланням на джерела.
Також інфорамцію ЕП підтвердили у Concorde Capital.
Пожежа сталася селі Картовецьке Чернігівської області, постраждалих немає. Видання зазначає, що будинок був обладнаний системами спостереження, наразі причини пожежі встановлюються.
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Нагадуємо:
Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.
Зранку 19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи. ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".
Також стало відомо, що прокуратура клопоче про заставу бізнесмену, засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі у розмірі 700 млн грн, а його брату Юрію - 500 млн грн.
Згодом Мазепа прокоментував клопотання прокурорів про заставу в розмірі 700 мільйонів гривень.
"Прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 млн грн. Не 700 гривень, не 700 тисяч гривень, а 700 мільйонів гривень. І ще 500 млн грн за мого брата. Тобто, як мінімум 1,2 мільярда гривень за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів", - обурюється бізнесмен.
У Офісі генерального прокурора пояснили, чому обвинувачення клопоче про 700 мільйонів гривень застави для засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи у справі про заволодіння земельними ділянками.
Також Печерський районний суд Києва 19 січня обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Печерський районний суд 19 січня за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід інвестбанкіру, засновнику Concorde Capital Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349,9 мільйонів гривень.
Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа, якого затримало ДБР у справі про заволодіння землею поблизу Київської ГЕС вважає, що справа проти нього вмотивована критикою правоохоронців.