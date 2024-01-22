"Свавілля силовиків": рух "Маніфест 42" анонсував попереджувальне зупинення підприємств

Громадський рух бізнесу "Маніфест 42" анонсував попереджувальну зупинку підприємств у разі подальшого ігнорування владою "свавілля тилових силовиків".

Про це йдеться в поширеній 22 січня заяві громадської ініціативи.

Так, рух "Маніфест 42" оголошує про перехід до більш радикальних форм протесту проти свавілля тилових силовиків щодо бізнесу та анонсує 1 лютого призупинення роботи компаній на одну годину, якщо уряд не почне вирішувати проблему тиску на бізнес.

Відповіді від керівництва держави чекають до 12:00 1 лютого 2024 року.

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Це мають бути наступні кроки для розв'язання проблеми, що "загрожує національній безпеці держави":

Президенту України та уряду - розробити та внести на розгляд Верховної Ради законодавчі ініціативи, розроблені громадським рухом "Маніфест 42" із залученням провідних юристів, "спрямовані на обмеження зловживання владою перевертнями в погонах під час проведення обшуків, арешту рахунків та майна".

Зокрема, має бути ініційовано законопроєкт, яким усі правоохоронні органи, крім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини.

Від уряду громадська спілка очікує ініціювання створення постійно діючої комісії у форматі "уряд - правоохоронні органи - бізнес об'єднання" для оперативного реагування на свавілля тилових силовиків щодо бізнесу.

Робота комісії має бути публічною із залученням ЗМІ, а її рішення - обов'язковими для виконання правоохоронними органами.

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"Маніфест 42" також звертається до президента України Володимира Зеленського оголосити свою позицію щодо обшуків на території підприємств без рішення суду та допуску адвокатів з урахуванням 42 статті Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність, розраховуючи на звільнення Ігоря Мазепи із СІЗО.

Підкреслюється, що в разі відсутності цих кроків з боку влади громадський рух "Маніфест 42" проведе 1 лютого 2024 року о 12:00 попереджувальну акцію протесту проти свавілля тилових силовиків і на 1 годину частково, без шкоди для виконання оборонних замовлень, призупинить роботу підприємств.

"Перелякані корупціонери ховаються за юридичною казуїстикою та прогалинами в законодавстві. Але на нашому боці справедливість. Пора керівництву держави продемонструвати народу України, на чиєму воно боці", - підсумували в громадській спілці.

Нагадуємо:

18 січня, працівники ДБР спільно з Нацполіцією затримали інвестбанкіра Ігоря Мазепу на українсько-польському кордоні за звинуваченням в організації схеми протиправного заволодіння 2,4 га, на яких нібито розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС, а зараз розташоване котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park.

Зазначалося, що в різних регіонах України затримали ще трьох осіб, зокрема брата Мазепи, а в офісі Concorde Capital та офісах деяких її співробітників було проведено обшуки.

За даними ДБР, наприкінці 2023 року за подібною справою щодо понад 7 га по сусідству було пред'явлено 8 підозр і заарештовано ще інших осіб. Згідно з базою судових рішень, ідеться про земельні ділянки, задіяні "у процесі реалізації будівельного проєкту елітного житла - клубного котеджного містечка преміум класу Riviera Village", цей проєкт спочатку розвивав Фонд інвестицій в українську нерухомість Dragon Ukrainian Properties and Development (DUPD).

ДБР вказувало, що обвинуваченим загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Маніфест 42" був створений бізнесом влітку 2023 року із заявленою метою захисту від свавілля тилових силовиків, корупційних чиновників і суддів, чорних нотаріусів і реєстраторів.

Його підписали 42 представники підприємств та інвесторів, серед них голова Асоціації підприємців ветеранів АТО Сергій Позняк, Ігор Мазепа, співвласник Nemiroff Яків Грибов, СЕО "ОККО" Василь Даниляк, президент "Оболоні" Олександр Слободян, співвласник клінік "Добробут" Олег Калашніков, глави "Фармака" Філя Жебровська та "Астарти" Віктор Іванчик, Сергій Сипко з Agrofusion.

Голова Ради Федерації роботодавців України та співзасновник "Маніфесту 42" Дмитро Олійник 15 грудня 2023 року повідомив, що громадська спілка звернулася до президента України із закликом опрацювати та внести до Ради два законопроєкти:

про введення мораторію на арешт рахунків і "маски-шоу за участю силовиків" на період дії воєнного стану з винятками тільки для справ, що стосуються національної безпеки,