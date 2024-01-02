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У Києві на частині маршрутів електротранспорту відсутня напруга

Вівторок, 2 січня 2024, 11:49 - Лія Ільченко

У Києві через відсутність напруги затримується рух на частині маршрутів тролейбусів і трамваїв.

Про це повідомляє "Київпастранс".

Так, відсутня напруга контактної мережі на маршрутах:

  • тролейбусів №№4, 5, 7, 26, 6, 18, 24, 25, 28, 33, 35, 36, 34, 44, 47.
  • трамваїв №№11к, 12к, 17, 19, 16к.

Указані маршрути пролягають по вул. Кирилівська, вул. Вишгородська, просп. Івасюка, вул. Виговського, вул. Білицька, вул. Північна.

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"На місце направлено відповідальну службу міста", - інформує "Київпастранс".

Нагадуємо:

Через російську ракетну атаку зранку 2 січня в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах Києва відсутнє світло.

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Економічна правда
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