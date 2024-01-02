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Енергетики у Києві заживили частину мешканців 4 районів – ДТЕК

Вівторок, 2 січня 2024, 11:50 - Олексій Павлиш

У Києві енергетики заживили частину мешканців Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів.

Про це повідомили в ДТЕК.

При цьому без світла залишається Куренівка, частина Оболонського і Святошинського районів.

"Наразі фахівці роблять перепідключення, щоб заживити всіх киян, хто залишився без елеткропостачання через обстріли", - додали в компанії.

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Нагадаємо:

Ракетна атака росіян 2 січня завдала шкоди електромережам "Укренерго" та обленерго Києва та області, понад 250 тисяч споживачів залишилися без світла. 

Повідомлялось, що через російську ракетну атаку зранку 2 січня в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах Києва відсутнє світло.

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Економічна правда

ДТЕК Київ енергетика війна
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