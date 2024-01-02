Енергетики у Києві заживили частину мешканців 4 районів – ДТЕК
Вівторок, 2 січня 2024, 11:50 -
У Києві енергетики заживили частину мешканців Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів.
Про це повідомили в ДТЕК.
При цьому без світла залишається Куренівка, частина Оболонського і Святошинського районів.
"Наразі фахівці роблять перепідключення, щоб заживити всіх киян, хто залишився без елеткропостачання через обстріли", - додали в компанії.
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Нагадаємо:
Ракетна атака росіян 2 січня завдала шкоди електромережам "Укренерго" та обленерго Києва та області, понад 250 тисяч споживачів залишилися без світла.
Повідомлялось, що через російську ракетну атаку зранку 2 січня в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах Києва відсутнє світло.
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Економічна правда
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