У Подільському район столиці пошкоджено магістралі водопостачання – КМВА
Вівторок, 2 січня 2024, 09:23 -
В Подільському районі Києва внаслідок масованої ракетної атаки РФ пошкоджено магістралі водопостачання.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"В Подільському районі пошкоджено магістралі водопостачання та горять щонайменше 6 авто", – йдеться в повідомленні.
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У Бучанському і Вишгородському районах Київської області частково відсутня електроенергія внаслідок російської ракетної атаки 2 січня.
Внаслідок масованої ракетної атаки росіян 2 січня у Подільському районі Києва пошкоджено газову трубу.
Через російську ракетну атаку зранку 2 січня в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах Києва відсутнє світло.
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