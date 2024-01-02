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У Подільському район столиці пошкоджено магістралі водопостачання – КМВА

Вівторок, 2 січня 2024, 09:23 - Ігор Пилипів

В Подільському районі Києва внаслідок масованої ракетної атаки РФ пошкоджено магістралі водопостачання. 

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"В Подільському районі пошкоджено магістралі водопостачання та горять щонайменше 6 авто", – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо:

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У Бучанському і Вишгородському районах Київської області частково відсутня електроенергія внаслідок російської ракетної атаки 2 січня.  

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян 2 січня у Подільському районі Києва пошкоджено газову трубу.

Через російську ракетну атаку зранку 2 січня в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах Києва відсутнє світло.

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