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У всіх районах Києва відновили водопостачання

Вівторок, 2 січня 2024, 12:11 - Олексій Павлиш
 
unsplash

У Київводоканалі заявили, що у всіх районах столиці відновили живлення об'єктів водопостачання.

Про це повідомляє КМДА.

У Святошинському та Подільському районах, на житлових масивах Виноградар, Софіївська та Микільська Борщагівка наразі спостерігається пониження тиску водопостачання.

"Для повного запуску агрегатів і стабілізації тиску в мережі фахівцям "Київводоканалу" необхідно орієнтовно до однієї години", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що у Подільському районі Києва внаслідок масованої ракетної атаки РФ пошкоджено магістралі водопостачання. 

Економічна правда

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Київ КМДА війна
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