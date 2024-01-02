В "Укренерго" відновили роботу обладнання магістральних мереж на Київщині

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Працівники "Укренерго" відновили роботу магістральних мереж в київському енерговузлі, які були пошкоджені російським обстрілом вранці 2 січня.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький

"Ремонтні бригади "Укренерго" відновили роботу обладнання магістральних мереж в київському енерговузлі, яке було вимкнено внаслідок російської ранкової атаки", – зазначив Кудрицький.

За його словами, фахівці обленерго поступово заживлюють абонентів в Києві та області. Енергоживлення буде відновлено протягом декількох годин.

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Нагадаємо:

У Києві енергетики заживили частину мешканців Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів.

Ракетна атака росіян 2 січня завдала шкоди електромережам "Укренерго" та обленерго Києва та області, понад 250 тисяч споживачів залишилися без світла.

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Повідомлялось, що через російську ракетну атаку зранку 2 січня в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах Києва відсутнє світло.

Економічна правда