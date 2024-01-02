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В "Укренерго" відновили роботу обладнання магістральних мереж на Київщині

Вівторок, 2 січня 2024, 12:07 - Ігор Пилипів
 
getty images

Працівники "Укренерго" відновили роботу магістральних мереж в київському енерговузлі, які були пошкоджені російським обстрілом вранці 2 січня.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький 

"Ремонтні бригади "Укренерго" відновили роботу обладнання магістральних мереж в київському енерговузлі, яке було вимкнено внаслідок російської ранкової атаки", – зазначив Кудрицький. 

За його словами, фахівці обленерго поступово заживлюють абонентів в Києві та області. Енергоживлення буде відновлено протягом декількох годин.

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Нагадаємо:

У Києві енергетики заживили частину мешканців Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів.

Ракетна атака росіян 2 січня завдала шкоди електромережам "Укренерго" та обленерго Києва та області, понад 250 тисяч споживачів залишилися без світла. 

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Повідомлялось, що через російську ракетну атаку зранку 2 січня в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах Києва відсутнє світло.

Економічна правда

Укренерго електроенергія Київ війна
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