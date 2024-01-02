Шмигаль назвав цілі ракетної атаки РФ
Масштабна терористична атака Росії 2 січня була спрямована проти цивільної інфраструктури.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Масштабна терористична атака Росії проти цивільної інфраструктури", - зазначив він.
"Спочатку дрони-камікадзе, потім 4 години атаки ракетами. Основний удар прийшовся на Київщину і Харківщину", - додав глава уряду.
Наразі енергетики, рятувальники, медики, поліціянти та всі служби працюють на місцях.
"Дякуємо силам ППО за безустанну роботу і професіоналізм. Російські терористи обов’язково заплатять за все те зло, яке вони принесли в Україну", - наголосив Денис Шмигаль.
Нагадуємо:
За даними "Укренерго", внаслідок атаки 2 січня без світла через обстріл залишилися понад 250 тисяч споживачів.
У Подільському районі Києва пошкоджено газову трубу та магістралі водопостачання.
У Києві після ракетної атаки перебої з інтернетом. А також на частині маршрутів електротранспорту була відсутня напруга.
Опівдні у всіх районах Києва відновили водопостачання.
"Укренерго" відновило роботу обладнання магістральних мереж на Київщині.
Енергетики у Києві заживили частину мешканців 4 районів.