Новини 19 січня: подробиці затримання Мазепи, перевірки від Міноборони, протести фермерів 

Про затримання Мазепи. Держбюро розслідувань та Нацполіція затримали на кордоні організатора схеми з відчуження земель Київської ГЕС. У ДБР не називають імені підозрюваного, але з опису випливає, що йдеться про засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.

Прокуратура клопоче про заставу бізнесмену, засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі у розмірі 700 млн грн, а його брату Юрію - 500 млн грн.

Про купівлю lifecell. Антимонопольний комітет України повернув французькій NJJ Capital заяву на придбання мобільного оператора lifecell (ТОВ "Лайфселл") та оператора стільникових веж ТОВ "Укртауер".

Про рішення Кабміну. Кабінет міністрів виділив на зведення інженерно-технічних та фортифікаційних споруд рекордні 17,5 мільярдів.

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Про приватизацію готелю. Фонд державного майна планує виставити на приватизацію готель "Україна" у Києві.

Про перевірки від Міноборони. Міністерство оборони України, реагуючи на скарги військовослужбовців на якість харчування, провело раптову перевірку складів деяких військових частин на сході країни.

Про протести фермерів. 24 січня польські фермери перекриють дороги по всій країні на знак протесту проти імпорту зерна з України.

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Велике Сахалінське родовище досі не працює, Україна втрачає мільярди. Що відбувається?

Чому під час війни держава зупинила видобуток на одному з найбільших газових родовищ країни і чому вже другий місяць це питання не вирішується?

Переслідування чи справедливе покарання. У чому ДБР підозрює Мазепу в справі 10-річної давності

За що затриманого бізнесмена Ігоря Мазепу хочуть позбавити волі на 12 років, в чому його звинувачують та до чого тут котеджні містечка. Деталі справи.

Про розмір застави Мазепі. У Офісі генерального прокурора пояснили, чому обвинувачення клопоче про 700 мільйонів гривень застави для засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи у справі про заволодіння земельними ділянками.

Про відвід судді. Печерський суд зупинив засідання щодо обрання запобіжного заходу бізнесмену Ігореві Мазепі до рішення про відвід судді – захист заявив про його заангажованість.

Про приватизацію ділянок. ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".