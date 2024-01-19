Справа Мазепи: суд зупинив розгляд через відвід судді

Ігор Мазепа в залі суду еп, Дана Гордійчук

Печерський суд зупинив засідання щодо обрання запобіжного заходу бізнесмену Ігореві Мазепі до рішення про відвід судді – захист заявив про його заангажованість.

Про це повідомляє кореспондентка ЕП з зали суду.

У ході засідання адвокати Мазепи озвучили три клопотання до суду.

Про проведення трансляції з зали суду на офіційних ресурсах Печерського суду.

Про відвід прокурора у справі через упереджене ставлення та порушення презумпції невинуватості. А саме, захист заявляє, що у тексті підозри сторона обвинувачення стверджує як доконаний факт, що Мазепа скоїв злочин. Крім того, обшуки за місцем роботи та проживання Мазепи були проведені без предʼявлення відповідної ухвали суду, що обвинувачення пояснює "невідкладністю" цих обшуків.

Обвинувачення при цьому заявило, що у підозрі формулювання не стверджує вину Мазепи, а обшуки проводилися згідно Кримінально-процесуального Кодексу у невідкладних випадках. За інформацією обвинувачення, Мазепа планував втекти з країни після того, як отримав інформацію про вручення йому підозри.

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Про відкладення засідання на "розумний час" для збирання інформації. Адвокати Мазепи заявляють, що у п’ятницю близько 8 ранку їм вручили 4 томи справи, над якими ДБР та прокуратура працювали 10 років. Натомість у захисту було лише 3-4 години на підготовку. Обвинувачення вважає, що захисту було відомо про кримінальне провадження щонайменше місяць, коли тривали обшуки у інших фігурантів.

Суддя відмовив у всіх трьох клопотаннях. Відтак, захист попросив про відвід судді на підстави упередженого ставлення.

Суд зупинив розгляд справи до рішення про відвід. Як пояснили адвокати Мазепи, тепер необхідно провести новий розподіл суддів, після чого буде призначено новий час засідання.

Згідно Кримінально-процесуального Кодексу, строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати 72 годин з моменту затримання.

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Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом адвокати затриманого співробітниками ДБР на українсько-польському кордоні бізнесмена Ігоря Мазепи заявили, що він прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Зранку 19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи.

ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".

Згодом Мазепа прокоментував клопотання прокурорів про заставу в розмірі 700 мільйонів гривень.

"Прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 млн грн. Не 700 гривень, не 700 тисяч гривень, а 700 мільйонів гривень. І ще 500 млн грн за мого брата. Тобто, як мінімум 1,2 мільярда гривень за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів. З цифрами у них біда: уявляю, які у них були шкільні оцінки з математики", - обурюється бізнесмен.