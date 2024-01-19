Кабмін виділив рекордну суму на зведення інженерно-технічних та фортифікаційних споруд

Кабінет міністрів виділив на зведення інженерно-технічних та фортифікаційних споруд 17,5 мільярдів.

Про це під час засідання уряду сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо постійно посилювати нашу обороноздатність. Сьогодні виділяємо рекордну суму на облаштування оборонних рубежів", – зазначив він.

За словами Шмигаля, мова йде про 17,5 млрд грн, які будуть направлені на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень

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Кошти отримають профільні відомства та обласні державні адміністрації.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Міністерством оборони Постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи й послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

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