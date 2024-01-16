Новини 16 січня: поляки та румуни призупинили блокаду кордону, підприємствам ОПК зняли обмеження на бронювання

Про кордон. Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.

Також польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і призупинять свій протест.

Про бронювання. Підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень.

Про фінанси. Кабінет Міністрів на засіданні 16 січня ухвалив виділити 792 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету на зміцнення обороноздатності.

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Про ОВДП. Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 16 січня залучило 8,5 мільярда гривень до бюджету.

Про землю. В Україні після 1 січня 2025 року всі невитребувані земельні ділянки буде визнано безгоспними, їх передадуть до комунальної власності територіальної громади, на території якої вони розташовані.

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