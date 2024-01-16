Уряд виділив додаткові 800 мільйонів на дрони, боєприпаси та тепловізори

урядовий портал

Кабінет Міністрів на засіданні 16 січня ухвалив виділити 792 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету на зміцнення обороноздатності.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Ці додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на дуже нагальні потреби. На закупівлю боєприпасів, тепловізорів, дронів", — зазначив глава Кабміну.

Прем’єр пояснив, що мова йде про додаткове фінансування для кожної бригади пропорційно до сплаченого у грудні податку на доходи фізичних осіб.

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"Посилюємо нашу армію для ефективної протидії ворогу, для звільнення і захисту наших земель, для якнайшвидшої перемоги", - резюмував він.

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