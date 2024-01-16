Неправильно зареєстровані земельні ділянки з 2025 року визнають безгоспними - Мінагрополітики

В Україні після 1 січня 2025 року всі невитребувані земельні ділянки буде визнано безгоспними, їх передадуть до комунальної власності територіальної громади, на території якої вони розташовані.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

Заступник міністра порадив усім, хто має сертифікати на земельну частку (пай), не замінені на виписку з Реєстру майнових прав на право власності на земділянку, терміново оформити право власності.

"У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, вони вважаються такими, що відмовилися від отримання земельної ділянки", - пояснив він.

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За його словами, такі норми містить ч. 4 і 5 ст. 13 закону "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)".

Як можна пересвідчиться з хронології змін тексту закону в базі законодавства Верховної Ради, указана норма була ухвалена в 2018 році.