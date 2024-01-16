Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств ОПК

Підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 16 січня, повідомляє "Урядовий портал".

Так, Кабмін вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

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незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

"Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень за кількістю та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності", – прокоментував заступник Міністра економіки України Ігор Фоменко.

Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати й нарощувати обсяги виробництва.

"Це рішення – спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання – забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги", - наголосив представник Мінекономіки.

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