Мінфін залучив 8,5 мільярда від розміщення ОВДП

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 16 січня залучило 8,5 мільярда гривень до бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Від розміщення ОВДП у гривні з терміном погашення 1 рік під 16,8% залучили 878 мільйонів гривень.

Гривневі облігації на 1,7 роки під 17,6% розмістили на 4,16 млрд грн.

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ОВДП у національній валюті з терміном погашення 3,1 роки під 18,6% залучили 1,56 млрд грн.

Також Мінфін розмістив ОВДП у євро з терміном погашення 1 рік під 3,25% на 45,5 млн євро.

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Нагадуємо:

На першому аукціоні з розміщення ОВДП цьогоріч 9 січня Мінфін розмістив облігації на суму майже 16,8 млрд гривень.