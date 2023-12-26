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Новини 26 грудня: що буде з метро на Виноградар, у Мінфіні назвали ціну війни в 2023 році

Вівторок, 26 грудня 2023, 21:00 - Лія Ільченко

Ціна війни. За 11 місяців 2023 року на оборону з держбюджету виділили 1,56 трлн гривень.

Інвестувати в Україну вигідно. Інвестори пояснили, чому їх приваблюють інвестиції в Україну, попри війну.

Коштовні покупки тещі. До НАБУ та НАЗК заявили на президента "Енергоатома" Котіна.

Проблема маршруток в Києві. Київська влада не підтримала петицію про встановлення у столичних маршрутних таксі валідаторів для оплати проїзду.

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Метро на Виноградар. Київський метрополітен розірвав договір на будівництво гілки метро на Виноградар. У Кличка пояснили, що буде далі.

Новий бізнес Ріната Ахметова. Компанія "Д.Трейдінг" вийшла за межі ринків електроенергії, газу та вугілля й почала торгувати зерном.

Заниження оподаткування. Мережам побутової техніки пообіцяли проблеми  через продаж аудіокнижок.

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економіка
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Економічна правда
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