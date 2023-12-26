До НАБУ та НАЗК заявили на президента "Енергоатома" Котіна через коштовні покупки тещі

схеми

Народні депутати з фракції "Голос" подали заяви до Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції на президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"В основу заяви поклали дані з сюжету "Схем"….але ще і додаткову інформацію, яка не висвітлювалась ще у публічному просторі, але впевнений, буде дуже корисна для наших антикорупційних органів", - написав депутат.

Нагадуємо:

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Журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свободи" з’ясували, що 70-річна теща президента державного підприємства "НАЕК Енергоатом" Петра Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів.

Влітку 2023 року родичка Котіна стала власницею двоповерхового будинку площею майже 300 квадратних метрів. Загалом будинок та земля під ним обійшлись тещі президента "Енергоатома" в 7 млн грн.