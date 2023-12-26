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Компанія "Д.Трейдінг" Ахметова почала торгувати зерном

Вівторок, 26 грудня 2023, 15:06 - Анастасія Дячкіна
 

Трейдинговий підрозділ енергетичного холдингу ДТЕК "Д.Трейдінг" оголосив про початок торгівлі зерном. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії. 

"Д.Трейдінг" виходить за межі ринків електроенергії, газу та вугілля, розширюючи свою діяльність на інші товарні ринки, сказано у пресрелізі. 

У грудні 2023 року "Д.Трейдінг" уклав першу тестову угоду із зерном та відкрив агропредставництво в Одесі.

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Компанія вийшла на ринок з фуражною пшеницею, підписавши контракт на постачання 1000 метричних тонн товару. Згідно з умовами угоди, постачання відбудеться до порту Чорноморськ.

"Для старту у новому сегменті ми обрали найменш ризиковий варіант. Основна мета цієї угоди – адаптувати нашу трейдингову інфраструктуру під новий напрямок діяльності", – пояснив генеральний директор "Д.Трейдінг" Дмитро Маляр, 

В компанії назвали це "стратегічним кроком" у прагненні до диверсифікації та розширення на нові сегменти.

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Нагадаємо: 

Компанія "Д.Трейдінг" з січня 2023 року почала активно імпортувати електроенергію з Європи для зменшення дефіциту в енергосистемі України.

ДТЕК Ахметов зерно
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Економічна правда
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