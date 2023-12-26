У Кличка пояснили, що буде з метро на Виноградар

КМДА

КП "Київський метрополітен" проведе новий тендер на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в сторону житлового масиву Виноградар.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП, яке вийде 27 грудня.

Чинний генпідрядник "Київметробуд", який виграв тендер у 2018 році, запропонувавши 5,98 млрд грн, перебуває у глибокій кризі. Компанія пережила корпоративний конфлікт та звільнила більшу частину співробітників.

"Наскільки я розумію, [від "Київметробуду" не залишилось] практично нічого. Ми будемо змінювати виконавця і продовжувати роботу", – сказав Поворозник.

Реклама:

За словами першого заступника, замовник будівництва оцінить і заактує виконані роботи. Виявлені факти зловживань будуть передані правоохоронним органам, які вже відкрили кримінальні провадження щодо "Київметробуду".

Детальніше читайте за посиланням: Поїзд далі не їде. Чому не будують метро на Виноградар?

Нагадуємо:

Реклама:

"Київський метрополітен" розірвав договір на будівництво гілки метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Економічна правда